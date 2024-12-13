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Hala kulaklarımda o ses var!" Felipe Melo'nun unutulmaz Galatasaray anısı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.12.2024 16:02
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2011 - 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, "Galatasaray'da en unutmadığı an" sorusunu, "Hala kulaklarımda o ses var..." diyerek yanıtlarken, Fatih Terim hakkında sarf ettiği sözler dikkat çekti. İşte detaylar...

Hala kulaklarımda o ses var!" Felipe Melo'nun unutulmaz Galatasaray anısı

Brezilya birinci lig ekiplerinden Fluminense'nin formasını giyen eski Galatasraylı Felipe Melo, TRT Spor'a konuk oldu. Gelen soruları yanıtlayan Melo, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Felipe Melo'nun açıklamaları;

AKTİF FUTBOL KARİYERİNİN NE ZAMAN BIRAKACAK?

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Brezilya'da sezonunun bitmesiyle birlikte yeni sezona devam edip etmeyeceğini açıklayan 41 yaşındaki Felipe Melo, "1 yıl daha futbol oynamak istiyorum." dedi.

"GALATASARAY'A HOCA OLMAK İSTİYORUM"

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Aktif futbol kariyerini sonlandırdığı zaman futbolun içinde kalmak istediğini belirten Melo, en büyük hayallerinden bir tanesinin Galatasaray'da teknik direktör olmak istediğini açıkladı.

"HALA KULAKLARIMDA O SES VAR"

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Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'da en unutmadığı an" sorusunu "Çok anı var tabii ki. Birçok anıdan bahsedebiliriz ama Elazığ maçında kurtardığım penaltı zaten bütün detaylarını, konuşmalarını, perde arkasını hepsini kitabımda da bahsettim. Bir futbolcunun kaleye geçmesi, o anda o sorumluluğu alması, kaleye geçip doğru köşeyi seçip, pozisyonu kurtarması herkese nasip olmaz. Galatasaray tarihine bir olaydan, başarıdan geçtim ama bu da geçtiğim anlardan bir tanesi oldu. Hala kulaklarımda o ses var 'Melo kurtardı, Melo kurtardı' sesi. O yüzden çok şükürler olsun ki böyle bir şey de yaşamış oldum." sözleriyle yanıtladı.

"TAM BİR 'BABA' GİBİYDİ"

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Galatasaray kariyerinin büyük bir bölümünü Fatih Terim ile çalışan Melo, Terim hakkında "Fatih Terim'in bana yaklaşımı tam bir 'baba' gibiydi. Benim için önce ALLAH sonra öz babam gelir. Ardından Fatih Terim gelir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Felipe Melo galatasaray
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