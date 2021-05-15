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Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Serenay Sarıkaya ile görüntüleri ortaya çıktı

15.05.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra iş insanı Haldun Demirhisar’la görüntülenen ve adı aşk iddialarına karışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ‘’Arkadaşım’’ diyerek, iddiaları yalanlamıştı. Ancak Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Serenay Sarıkaya ile görüntüleri ortaya çıktı

İddialara göre; gözlerden uzak durmayı tercih edilen Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar’ın Göcek’teki villasında kalıyor. Yakın arkadaşlarını ağırlayan Serenay Sarıkaya-Haldun Demirhisar çifti, misafirlerini uğurlamalarının ardından bir süre evin etrafında turladı.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ülke genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF' adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.

HALDUN DEMİRHİSAR KAÇ YAŞINDA?

Haldun Demirhisar'ın yaşı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmadı.

SERENAY SARIKAYA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İş insanı Haldun Demirhisar’la aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelen Serenay Sarıkaya, "Merhaba... Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum" sözleriyle tepkisini göstermişti.

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Serenay Sarıkaya ile görüntüleri ortaya çıktııııııııı

Serenay Sarıkaya, teknede görüntülenmesinin ardından "Arkadaşım" açıklamasıyla aşk iddiasını yalanladığı Haldun Demirhisar'la tekrardan objektiflere takıldı. Sarıkaya, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra ismi aşk dedikodularına karıştığı Demirhisar'la görüntülendi

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Serenay Sarıkaya ile görüntüleri ortaya çıktıı

Milliyet'ten Ali Keser'in haberine göre; Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar’ın Göcek'te yer alan villasında arkadaşlarını ağırladı. Ardından dostlarını uğurlayan çift, baş başa sohbet etti.

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Serenay Sarıkaya ile görüntüleri ortaya çıktııı

Haldun Demirhisar ile Serenay Sarıkaya, sohbetin ardından evin etrafında yürüyüş yaptı.

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Serenay Sarıkaya ile görüntüleri ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya'nın, gazeteciler ve halk tarafından görüntülenmemek adına bir aydır Haldun Demirhisar'ın evinde kaldığı ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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