Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Serenay Sarıkaya ile görüntüleri ortaya çıktı

İddialara göre; gözlerden uzak durmayı tercih edilen Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar’ın Göcek’teki villasında kalıyor. Yakın arkadaşlarını ağırlayan Serenay Sarıkaya-Haldun Demirhisar çifti, misafirlerini uğurlamalarının ardından bir süre evin etrafında turladı.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ülke genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF' adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.

HALDUN DEMİRHİSAR KAÇ YAŞINDA?

Haldun Demirhisar'ın yaşı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmadı.

SERENAY SARIKAYA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İş insanı Haldun Demirhisar’la aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelen Serenay Sarıkaya, "Merhaba... Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum" sözleriyle tepkisini göstermişti.