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Haldun Demirhisar ve Serenay Sarıkaya aşkı Kasım'da başlamış

16.05.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'dan sonra Haldun Demirhisar ile görüntülenince aşk iddiaları alevlendi. Sarıkaya'nın eski bir pozundaki detay ise olay oldu.

Haldun Demirhisar ve Serenay Sarıkaya aşkı Kasım'da başlamış

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz ay Göcek'te iş insanı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmiş çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz ile ilişkisine nokta koyduktan sonra kendisinden yine yaşca büyük olan Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti.

Ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi. Serenay Sarıkaya, 'Arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki çiftlik evinde görüntülendi.

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar görüntülendi! 'Arkadaşım' demişti...Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar görüntülendi! 'Arkadaşım' demişti...

Oyuncunun 1 aydır bu evde kaldığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntülerden sonra Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın samimi halleri...Kasım 2020'den beri aşk yaşadığı iddia edildi.

tkkt

Bazı sosyal medya hesapları Sarıkaya'nın eski tatil görüntülerini ve kupa detayını fark ederek bu aşkın aslında bir süredir devam ettiğini söylüyor. Şimdi tüm gözler Sarıkaya'da...

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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