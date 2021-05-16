Haldun Demirhisar ve Serenay Sarıkaya aşkı Kasım'da başlamış

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz ay Göcek'te iş insanı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmiş çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz ile ilişkisine nokta koyduktan sonra kendisinden yine yaşca büyük olan Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti.

Ortaya çıkan yeni görüntüler ise Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk haberlerini yeniden alevlendirdi. Serenay Sarıkaya, 'Arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki çiftlik evinde görüntülendi.

Oyuncunun 1 aydır bu evde kaldığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntülerden sonra Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın samimi halleri...Kasım 2020'den beri aşk yaşadığı iddia edildi.

Bazı sosyal medya hesapları Sarıkaya'nın eski tatil görüntülerini ve kupa detayını fark ederek bu aşkın aslında bir süredir devam ettiğini söylüyor. Şimdi tüm gözler Sarıkaya'da...

