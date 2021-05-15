Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar görüntülendi! 'Arkadaşım' demişti...

Komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Haldun Demirhisar'la görüntülendi. magazinburada'ya yakalanan Sarıkaya iş insanının Göcek'teki villasında arkadaşlarını ağırladı. Daha sonra dostlarını uğurlayan ikili, baş başa sohbet etti.

Sarıkaya'nın, gazeteciler ve halk tarafından görüntülenmemek için bir aydır Demirhisar'ın evinde kaldığı iddia edildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay iş insanı ile teknede görüntülendiğinde, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum.”

