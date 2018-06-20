SPOR

Halil Altıntop futbolu bıraktığını açıkladı

ALMANYA HABERLERİ  | 20.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

Trabzonspor forması da giymiş olan eski Milli futbolcu Halil Altintop Kaiserslautern ile olan 1 yıllık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti...

Halil Altıntop futbolu bıraktığını açıkladı

Trabzonspor forması da giymiş olan eski Milli futbolcu Halil Altıntop, Kaiserslautern ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti ve futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Eski mili futbolcu Halil, Kaiserslautern'da altyapı antrenörlüğü yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor halil altıntop Kaiserslautern

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi yapmışsın..gel bizim spor kanalları seni ihya eder..altıüstü slak slak yorum yapıp cukka yapacaksın...
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