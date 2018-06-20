Halil Altıntop futbolu bıraktığını açıkladı

Trabzonspor forması da giymiş olan eski Milli futbolcu Halil Altıntop, Kaiserslautern ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti ve futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Eski mili futbolcu Halil, Kaiserslautern'da altyapı antrenörlüğü yapacak.
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