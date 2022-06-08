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Halil Dervişoğlu gözünü kararttı! Resmen gole doymuyor...

08.06.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın genç isimlerinden Halil Dervişoğlu, Litvanya maçı sonrası yaptığı açıklamada hedefin çok gol atmak ve az gol yemek olduğunu söyledi.

Halil Dervişoğlu gözünü kararttı! Resmen gole doymuyor...
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu, 6-0'lık Litvanya galibiyetini değerlendirdi.

Genç futbolcu, açıklamasında, "Faroe Adaları maçı gibi rakibin geri çekileceğini biliyorduk ancak bu rakip biraz daha ileri çıkıp alan aradı. Biz de bu fırsatları değerlendirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Halil Dervişoğlu, ayrıca, "Ben her yerde rahat ederim ancak en rahat yerimi soruyorsanız, defans ile orta saha arasındaki bölgelerde kendimi çok iyi hissediyorum. Hocamız bizi çok iyi motive ediyor ve zor maçlar olmamasına rağmen bize hedefler koyuyor. Mesela hiç gol yememe veya çok gol atma gibi." sözlerini kullandı.

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Türkiye Milli Futbol Takımı Halil Dervişoğlu
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