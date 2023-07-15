Halil Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu hangi takımlarda oynadı? KAP'a duyurdu

Halil Dervişoğlu, Süper Lif şampiyonu Galatasaray'ın kadrosuna katıldı. Angelino transferinin ardından çalışmalara hız veren sarı kırmızılı ekip son olarak Halil Dervişoğlu'nu Premier Lig ekibi Brentford'dan transfer ettiğini duyurdu. Genç futbolcunun yaşı, nereli olduğu, boyu ve hangi takımlarda oynadığı merak edildi. İşte Halil Dervişoğlu ile ilgili detaylar...

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu 8 Aralık 1999, Hollanda doğumludur. Santrfor mevkiinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcu olan Dervişoğlu, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da transfer olmuştur.

Halil Dervişoğlu, 19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 14 Mayıs 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan'a karşi ilk milli maçına çıktı ve aynı zamanda burada ilk millî takım golünü kaydetti. Millî takım formasıyla ikinci golünü Cebelitarık'a karşı atmıştır.

Halil Dervişoğlu'nun yeteneği fark edildikten sonra 3 milyon Euro karşılığında İngiltere'nin Brentford takımına transfer oldu. 2019-2020 sezonunda Brentford formasıyla 7 maça çıkan genç futbolcu, ardından Twente'ye kiralandı. Twente'deki performansı ise bekleneni veremedi ve 10 maçta gol veya asist üretemedi. Bunun üzerine sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde feshedildi. Halil Dervişoğlu'nun kariyerindeki bir sonraki durağı ise Türkiye'nin köklü kulüplerinden Galatasaray oldu. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Dervişoğlu, performansıyla taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. Ancak ilerleyen dönemde son vuruşlardaki eksiklikleri nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki almaya başladı.

HALİL DERVİŞOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2018-2020 Sparta Rotterdam

2020- Brentford

2020-2021 Twente (kiralık)

2021-2022 Galatasaray (kiralık)

2022-2023 Burnley (kiralık)

