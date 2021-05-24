Halil Dervişoğlu’nun bonservis bedeli belirlendi

21 yaşındaki forveti, kendini geliştirmesi için Galatasaray’a bedava kiralayan İngiliz kulübü, bonservis fiyatını soran sarı kırmızılıları şoke eden bir yanıt verdi. Fenerbahçe ve Trabzon’un da istediği Halil’in bu şartlarda Türkiye’de kalması imkansız.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray’ın devre arasında İngiltere’nin Brentford takımından kiraladığı Halil Dervişoğlu’nun sarı kırmızılı kulüpte kalma ihtimali neredeyse sıfıra indi... Özellikle Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed’in yokluğunda görev aldığı maçlarda başarılı olan ve bunun sonucunda A Milli Takım’ın EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen 21 yaşındaki santrforun bonservisi tam anlamıyla el yakıyor! Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da talip olduğu Halil için Brentford Kulübü’nün 10 milyon Euro’nun altında bir teklifi değerlendirmeye dahi almayacağı belirtildi.

