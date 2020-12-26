Halil Sezai'den romantik paylaşım

İki ay önce, Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı.

Ünlü şarkıcı, önceki gün dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı. Şarkıcı, bir ay evli kaldığı Zehra Kaya'dan boşanmasının sebebi olduğu iddia edilen Beşli'ye teknede sarılırken, karesine duygusal mesaj yazdı.

Sezai, "Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye... Yoksa geri kalan her şey boş" diye yazarak, kalp emojisi koydu.



