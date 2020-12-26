MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halil Sezai'den romantik paylaşım

Halil Sezai'den romantik paylaşım

26.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Halil Sezai'den romantik paylaşım

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Sezai, yayınladığı kareye de duygusal bir not düştü.

İki ay önce, Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı.

Halil Sezai'nin aldığı cezanın gerekçeli kararı açıklandıHalil Sezai'nin aldığı cezanın gerekçeli kararı açıklandı

Ünlü şarkıcı, önceki gün dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı. Şarkıcı, bir ay evli kaldığı Zehra Kaya'dan boşanmasının sebebi olduğu iddia edilen Beşli'ye teknede sarılırken, karesine duygusal mesaj yazdı.

2916514_27285a038a97a683317bce875186d5b6_640x640

Sezai, "Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye... Yoksa geri kalan her şey boş" diye yazarak, kalp emojisi koydu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
Demet Özdemir'in büyük üzüntüsüDemet Özdemir'in büyük üzüntüsü
The Mandalorian 3. sezon tarihi belli oldu The Mandalorian 3. sezon tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!

Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim istedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim istedi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Diğer Haberler

Lauren Goodger yeni yıla hazır!

Erotik poz paylaşmadan duramıyor

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü

Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan flaş itiraf!

Flaş itiraf! Bakın ilişkilerini neden saklamışlar?

Kimberley Garner kuralların gevşemesini fırsat bildi

Kuralların gevşemesini fırsat bildi

Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!

Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti nişan törenlerinden ilk kareyi paylaştı

Nişanlandılar! İlk kare geldi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.