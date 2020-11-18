Halil Sezai'nin aldığı cezanın gerekçeli kararı açıklandı

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası veren İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesini açıkladı. 18 sayfalık gerekçeli kararda, olay günü sanık Halil Sezai'nin gürültü nedeni ile sorunlar yaşadığı komşusu Hüseyin Meriç ile konuşmaya gittiği, eline aldığı odunla önce bahçede bulunan aynaya vurduğu, müşteki Hüseyin Meriç'i de yumruk, diz ve tekme ile yaraladığı belirtildi.

MAHKEME HALİL SEZAİ'NİN TANIĞININ 'ODUNLA VURMADI' SÖZLERİNE İTİBAR ETMEDİ

Sanık Halil Sezai'nin müşteki Hüseyin Meriç'in ikametine elinde silahtan sayılan odun parçası ile gittiği belirtilen gerekçeli kararda, duruşmada Halil Sezai lehine tanıklık yapan ve Halil Sezai'nin Hüseyin Meriç'e odunla vurmadığını söyleyen Rıdvan Çelik 'in tanıklığına itibar edilmedi.

'ODUN PARÇASI İLE VURARAK YARALADIĞI VİCDANİ KANAATİNE VARILMAKLA...'

Gerekçeli kararda, "Müşteki sanığın kendisine odun ile vurduğunu beyan ettiği, Rıdvan'ın sanığın tanığı olmakla tarafsız tanık olmadığı, mahkememizce objektif beyanda bulunabileceğine ilişkin kanaat edinilmediğinden beyanlarına itibar edilemediği, Adli Tıp Kurumu raporunda müştekinin tarif ettiği yerde künt cisim ile gerçekleşmiş olabilecek bir yaralanmaya yer verildiği, sanığın silahtan sayılan odun parçası ile vurmak suretiyle yaraladığı vicdani kanaatine varılmakla, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar vermek gerekmiştir" denildi. Halil Sezai'nin müştekiye hakaret ettiği belirtilen gerekçeli kararda, müştekinin sanığa hakaret ettiği iddialarına ilişkin ise beyanları objektif olmadığı kanaatine varılan tanık beyanı dışında delil bulunmadığı, olayda karşılıklı hakaret bulunmadığı belirtildi.