Halil Sezai hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: 4 ayrı suçtan ifadesi alınacak

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığı belirlenmiş, tarafların karşılıklı beyanları alınmış ve kolluk ekibine 'iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi' yönünde talimat verilmiştir. Mağdur Hüseyin Meriç isimli kişi hakkında doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır.

"İstanbul ili Tuzla ilçesindeki bir villa sitesinde 15.09.2020 tarihinde Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamayla 67 yaşındaki komşusunu acımasızca döven şarkıcı Halil Sezai'nin "Silahla Kasten Yaralama", "Hakaret", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Tehdit" suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiğini açıkladı.

4 SUÇTAN İFADESİ ALINACAK

Devam eden araştırmalar kapsamında 16.09.2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan ve sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturma genişletilmiş olup, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatı verdi. Halil Sezai'nin gün içinde adliyeye götürülmesi bekleniyor.

