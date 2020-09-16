Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Babamın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz

Şarkıcı Halil Sezai'nin iddiaları sorulduğunda Behkam, "Bu doğru olabilir mi, sabahın 8 buçuğunda böyle bir adamı gelip darp eder misiniz. Hukuk var, devlet var gidersiniz şikayetçi olursunuz, biz şikayetçi olduk. Ben defalarca şikayetçi oldum. Kayıtlar açılır bakılabilir. Şikayetimizin nedeni, beni ölümle tehdit ettiler burada. Diğer şahıs bu yönetmenin akrabaları yönetmen" diye konuştu.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA BABAMIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Behkam, şöyle devam etti:

"Burası müstakil bir ev değil. 4 tane ev iki tane villa var. İkiz bu villaların iki tanesi ve alan ortak alan. Ama bu adamlar kanunsuzca bir şekilde ev sahiplerini ikna edip, belki de ev sahiplerinin de yararına olacak bir şey. Bir gün bir ev sahibini aradım dedim ki, 'benim 2 tane çocuğum oturuyor, korona var. Uzak durmaya çalışıyoruz. Benim iki tane kız çocuğum varken bu olur mu'. Ev sahibi 'benim yasal şeylerim var, ben bu adamlarla kontrat yaptım' dedi. Bir ev sahibi, komşusuna bunu yapmaz. Bu şekilde iç içe olan bir yerde film çekilmesi, bizden izin almadan yapılması. Gerçi belediyeden ekipler de geldi. 'Bu mümkün değil' dedi. 'Sizden izin almadan nasıl çekerler' dediler. Zaten biz şikayette bulunmuştuk. Dün sabah saat 08.30'da buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Babam kalp hastası, bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Biz evimizin her yerine sesli görüntülü kameralar koyduk çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi. Yine ben yoktum. Karanlıkta net görüntüsü yok ama bunu da vereceğim temmuz ayında. Babam gitti şikayetçi oldu. Fakat kanun işliyor. Biz böyle bir şey yapacaklarını düşünmedik. Ben akşam geliyorum, yeğenleri de geliyor kalıyor. Babamın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz kendi imkanlarımızla" şeklinde konuştu.