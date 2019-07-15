Halit Kıvanç'ın sağlık durumu nasıl? Oğlu Ümit Kıvanç'tan açıklama

Türk televizyonculuğunun duayen ismi, usta sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiği iddiaları sosyal medyada yayılırken oğlu Ümit Kıvanç'tan açıklama geldi.

"BABAM EVİNDE TV SEYREDİYOR"

Halit Kıvanç'ın oğlu yazar Ümit Kıvanç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamın sağlık durumuyla ilgili bir yalan haber yayıldı, herkesten mesajlar telefonlar geliyor. Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan" sözleriyle yalanladı.

Ümit Kıvanç kendisine gelen mesajların ardından bir açıklama daha yaptı. Kıvanç paylaşımında, "Halit Kıvanç iyi. Bugün hakkında çıkan yalan habere sebebiyet verecek HERHANGİ BİR OLAY olmadı. Evinde, sıradan bir gün geçiriyor. Belirttiğim üzere, babam iyi, evinde, özel bir olay yok. Bu vesileyle nazik mesajlar yollayan herkese teşekkürler" notunu yazdı.

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Usta spiker, sunucu Halit Kıvanç 1925 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelmiştir. Türkiye’ye en uzun soluklu sunuculuk mesleğini icra eden isimlerdendir. Beş kardeştir. Babası İsmail Bey, annesi ise Leman Hanım’dır. Ailenin en küçük çocuğudur.