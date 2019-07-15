Mynet Trend

Halit Kıvanç'ın sağlık durumu nasıl? Oğlu Ümit Kıvanç'tan açıklama

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 15.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan Halit Kıvanç'la ilgili iddialarının ardından oğlu Ümit Kıvanç’tan açıklama geldi. Usta sunucunun oğlu, ünlü yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından açıklamada “Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan” yazdı.

Halit Kıvanç'ın sağlık durumu nasıl? Oğlu Ümit Kıvanç'tan açıklama

Türk televizyonculuğunun duayen ismi, usta sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiği iddiaları sosyal medyada yayılırken oğlu Ümit Kıvanç'tan açıklama geldi.

"BABAM EVİNDE TV SEYREDİYOR"
Halit Kıvanç'ın oğlu yazar Ümit Kıvanç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamın sağlık durumuyla ilgili bir yalan haber yayıldı, herkesten mesajlar telefonlar geliyor. Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan" sözleriyle yalanladı.

Ümit Kıvanç kendisine gelen mesajların ardından bir açıklama daha yaptı. Kıvanç paylaşımında, "Halit Kıvanç iyi. Bugün hakkında çıkan yalan habere sebebiyet verecek HERHANGİ BİR OLAY olmadı. Evinde, sıradan bir gün geçiriyor. Belirttiğim üzere, babam iyi, evinde, özel bir olay yok. Bu vesileyle nazik mesajlar yollayan herkese teşekkürler" notunu yazdı.

Untitled-1

HALİT KIVANÇ KİMDİR?
Usta spiker, sunucu Halit Kıvanç 1925 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelmiştir. Türkiye’ye en uzun soluklu sunuculuk mesleğini icra eden isimlerdendir. Beş kardeştir. Babası İsmail Bey, annesi ise Leman Hanım’dır. Ailenin en küçük çocuğudur.

1955 yılında Bülbin Hanım ile evlenmiştir. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç, Halit Kıvanç’ın oğludur.

Efsane futbolcu Pele ile ilk röportaj yapan gazeteci olan Halit Kıvanç Pertevniyal Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra 3 ay kadar Hakimlik yaptı. Günümüze kadar Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere bir çok dergi ve gazete bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiştir.

1953 yılında Halit Talayer ve Alp Zirek ile birlikte Türkiyenin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor’u çıkarmıştır.

1 sene kadar İngiliz yayın kuruluşu BBC’dede görev yapan Halit Kıvanç ülkemizde radyo programlarının yayıncılığında büyük emekleri olan isimlerden bir tanesidir.

Türk Televizyon tarihininde bir çok ilk projelerine imza atan Halit Kıvanç Olimpiyatlar ve Uluslararası karşılaşmalarda sunuculuk yapmış tam 10 dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunmuştur.

2005 senesinde sunuculuğunun 50. yılını kutlayan Halit Kıvanç Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200’den fazla ödül ile ödüllendirilmiştir.

Düzgün Türkçesi, efendi, çalışkan ve saygın duruşu ile televizyon dünyasının ve ekran severlerin büyük takdirini kazanan Halit Kıvanç koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. 2006 yılında Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur isimli bir kitaba imzasını atmıştır.

Ayrıca Futbol Bir Aşk, Kupaların Kupası Dünya Kupası, Telasafir Bizde Tv Böyle Başladı, Çok Affedersiniz Aa, Bulutlarla Yarışan Kadın, Hadi Anlat Bakalım Anılar, Gool Diye Diye, Halit Kıvanç Anlatıyor, Gelin Yarışalım, Ve Karşınızda Halit Kıvanç, Gülmece Güldürmece, Beckenbauer Futbol Okulu, Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat, Kazulet Hanımın Minisi ve Ve Allah Gazeteciyi Yarattı isimli kitaplara imzasını atmıştır.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
TEM'de feci kaza! Anne ile kızı kalp masajıyla hayata döndürüldüTEM'de feci kaza! Anne ile kızı kalp masajıyla hayata döndürüldü
Önce kavga ettiler, sonra halay çektilerÖnce kavga ettiler, sonra halay çektiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halit kıvanç ümit kıvanç halit kıvanç sağlık durumu

En Çok Okunan Trend Haberler

15 Temmuz tartışması! 'Askerimizi de yedirtmeyiz'

15 Temmuz tartışması! 'Askerimizi de yedirtmeyiz'

GATA'da büyük skandal! Yaşlı hastalarla ilişkiye girip...

GATA'da büyük skandal! Yaşlı hastalarla ilişkiye girip...

Havuz başında olay paylaşım!

Havuz başında olay paylaşım!

2030'dan geldim demişti! Gerçekleri bir bir anlattı

2030'dan geldim demişti! Gerçekleri bir bir anlattı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de feci kaza! Anne ile kızı kalp masajıyla hayata döndürüldü

TEM'de feci kaza! Anne ile kızı kalp masajıyla hayata döndürüldü

Önce kavga ettiler, sonra halay çektiler

Önce kavga ettiler, sonra halay çektiler

Apartmanın dördüncü katından çıplak halde düştü!

Apartmanın dördüncü katından çıplak halde düştü!

Çeşme'de panik anları! Fırtına aniden geldi

Çeşme'de panik anları! Fırtına aniden geldi

Samsun'da endişe verici görüntü! Yüzlercesi öldü

Samsun'da endişe verici görüntü! Yüzlercesi öldü

Rüyada hacca gitmek ne demektir? Rüyada hacca gitmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada hacca gitmek ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.