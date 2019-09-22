Mynet Trend

Halk otobüsünde bayılan kadın yolcu otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

Kocaeli Gebze'de halk otobüsünde kadın bir yolcu baygınlık geçirdi. Durumu fark eden otobüs şoförü, yaptığı sağlık müdahalesinden sonuç alamayınca kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. müdahalede bulunan otobüs şoförü, otobüs sürücüsü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü.

Olay Gebze ilçesinde meydana geldi. Gebze- Darıca arasında sefer yapan halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, bir süre sonra baygınlık geçirerek oturduğu koltuğa yığıldı. Otobüs içerisinden gelen sesler üzerine durumu fark eden halk otobüsü şoförü Emrah Acar, baygınlık geçiren yolcuya müdahale etmek istedi. Bir süre otobüs içerisindeki yolcularla baygınlık geçiren yolcuya sağlık müdahalesi yapan Acar, sonuç alamayınca halk otobüsünü güzergahından çıkararak Gebze Devlet Hastanesi’ne götürdü. Baygınlık geçiren kadın burada tedavi altına alındı. Genç kadının baygınlık geçirdiği ve hastaneye götürüldüğü anlar halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

'KÖTÜLEŞEBİLME İHTİMALİNE KARŞI EN YAKIN HASTANEYE GÖTÜRDÜM'

Otobüs içerisinden gelen sesler üzerine durumu fark ettiğini belirten şoför Emrah Acar, "Aracımda bir yolcunun rahatsızlandığını fark ettim. Daha sonra aracımı güvenli bir bölgeye çektikten sonra aldığım ilk yardım eğitimleri kapsamında yolcuya müdahale etmek istedim. Yolcunun durumunun kötüleşebilme ihtimaline karşı otobüsü en yakın hastaneye götürdüm. Yolcumuza bizler misafir gözüyle bakıyoruz. Ben değil bir başka şoför arkadaşım da olsaydı aynı şeyi yapacağından eminim" dedi.

Kaynak: DHA


Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Çiftçilerin korkulu rüyasıydı! Çiftçilerin korkulu rüyasıydı!
Vatandaşlar şaşkına döndü! Kent merkezinden de görülüyor Vatandaşlar şaşkına döndü! Kent merkezinden de görülüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü Kocaeli

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı!

Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı!

Yoğun ilgiyle karşılaşıldı! 2 mumyanın lahiti açıldı!

Yoğun ilgiyle karşılaşıldı! 2 mumyanın lahiti açıldı!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Ünlü isimle çok fena yakalandı

Ünlü isimle çok fena yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da vurulan domuz 300 kilonun üzerinde çıktı

Çiftçilerin korkulu rüyasıydı!

Kars'a mevsimin ilk yarı düştü! Vatandaşlar şaşkına döndü

Vatandaşlar şaşkına döndü! Kent merkezinden de görülüyor

Ayağına olta şamandırası takılan martının çaresiz çırpınışı yürek burktu

Bu görüntü yürek burktu

Mersin'de 50 yıldır kullanılan yol özel mülkiyet gerekçesiyle kapatıldı

Bu tabelayı görenler büyük şok yaşadı!

Marmarisli çiftin dünya turu 5 yılda bitti!

Marmarisli çiftin dünya turu 5 yılda bitti!

Turistlerin sonbaharda deniz keyfi

Turistlerin sonbaharda deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.