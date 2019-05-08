Alınan bilgiye göre, KC06 tabelalı 07 AU 0170 plakalı özel halk otobüsünde açık kalan kapı nedeniyle kadın yolcu S.Y. ve sürücü Cihan Ü. arasında tartışma çıktı. Bu sırada "Türkleşmeyin. Türklüğünüzü belli etmeyin. Yobazsınız." dediği öne sürülen S.Y. ile diğer yolcular arasında da tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför Cihan Ü. polisten yardım istedi.

Konyaaltı Caddesi'nde otobüsü durdurarak yolcuları tahliye eden sürücü, S.Y'nin inmek istememesi üzerine otobüsün kapılarını kapatarak polis ekiplerini beklemeye başladı.

'YALAN TOPLUMSUNUZ, YALANCI TOPLUMSUNUZ'



Muhabirlerin görüntülediği olay sırasında, otobüsün penceresinden kafasını dışarıya çıkartarak kaldırımdaki yolcularla tartışan S.Y, "Yalan toplumsunuz. Yalancı toplumsunuz. Ben Zürihliyim. Tatildeyim. Ben yabancıyım diye bana niye hakaret ediliyor. Yabancı da insan değil mi? Kadın gelmiş bana 'Atatürk'ün tırnağı olamazsın'. Bu nasıl laf. Nasıl bir zihniyet?" dedi.

Bekleyenlerden biri, "İçeride kameralar var. Her şey ortaya çıkar. Türklüğe, Atatürk'e, dini değerlere, inançlara nasıl hakaret ettiğiniz görülecek." karşılığını verdi.