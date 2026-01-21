Mynet Trend

Halk oyarak 132 yılda yaptı! Dünyanın en tehlikeli yolu...

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yöre halkının kayalıkları oyarak 132 yılda inşa ettiği ve 'dünyanın en tehlikeli' yolu olarak nitelendirilen Taş Yolu, soğuk havalar nedeniyle buz tuttu. Günümüzde ulaşımdan çok turizm amacıyla kullanılan yol; çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla macera tutkunlarının uğrak yeri konumunda.

Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye bağladı.

Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan Karanlık Kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunan 7 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyor. Fırat Nehri kıyısında Kemaliye'den Divriği'ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "dangerousroads" adlı internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak belirlenen Taş Yolu'nun, Çin'deki dünyaca ünlü "Guoliang Tüneli" olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

