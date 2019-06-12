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Halldorsson: Türkler bize tehditlerle dolu çirkin mesajlar yolladılar

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ı 2-1 mağlup eden İzlanda'da futbolcular Hannes Thor Halldorsson, Hördur Magnusson ve Kari Arnason maçla ilgili konuştular. Halldorsson, "Türkler bize tehditlerle dolu çirkin mesajlar yolladılar. Elbette bu olaylar sonrası kazanmak ekstra bir mutluluk getirdi" dedi.

Halldorsson: Türkler bize tehditlerle dolu çirkin mesajlar yolladılar

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ı 2-1 mağlup eden İzlanda'nın kalecisi Hannes Thor Halldorsson maç sonu çarpıcı ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE HER ŞEYİ DENEDİ"
Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Halldorsson, "Aldığımız sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Harika bir galibiyet elde ettik ve bundan daha iyisi olamazdı. Çok yakın bir maçtı. Türkiye, elinden gelen herşeyi denedi. Biraz drama, biraz aksiyon oldu ama kazandık." dedi.

"ÇİRKİN MESAJLARLA DAHA HAZIR HALE GELDİK"

Çok sayıda tehdit mesajı aldıklarını ve bu sebeple ekstra mutlu olduklarını vurgulayan Hannes Thor Halldorsson, "Türkler bize sosyal medyadan birçok mesaj yolladılar. İçerikleri tehditlerle dolu ve çirkin mesajlardı. Bu mesajlarla birlikte maça daha hazır hale geldik ve kazandık. Tüm oyunculara çok kötü mesajlar geldi. 3 puanı almak bu mesajlara karşı yeterli bir sonuç oldu. Ancak, elbette bu olaylar sonrası kazanmak ekstra bir mutluluk getirdi." şeklinde konuştu.

MAGNUSSON: SAKİN KALDIK VE POZİSYON VERMEDİK
Hördur Magnusson ise "Fransa'ya karşı aldıkları galibiyet sonrası Türkiye'ye karşı kazanmak çılgınca bir sonuç oldu. Harika bir takım ruhu yakalamıştık. Bu tip maçları kazanmak her zaman zor olur ancak bugün işler bizim için yolunda gitti. Takımımla gurur duyuyorum. 2-1'e geldikten sonra maç sonunda bir stres yaşamadık. Takım halinde bu tip birçok maç oynadık ve artık tecrübeliyiz. Galibiyeti nasıl koruyacağımız ve son dakikaları nasıl oynayacağımızı biliyorduk. Sakin kaldık ve pozisyon vermedik. Maçtan önce yaşanan olaylar çılgıncaydı. Hepimizi daha da fazla heyecanlandırdı. Maç öncesi motive edici bir etkisi oldu ve tüm takım yaşananlardan sonra maça daha konsantre çıktı" ifadelerini kullandı.

ARNASON: BİZE YAPILAN ELEŞTİRİLERE İYİ YANIT VERDİK
Kari Arnason da "Ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk. EURO2016'da oynadığımıza yakın bir futbol oynadık. Böylece, bize yapılan tüm eleştirilere de iyi bir yanıt vermiş olduk. İlk yarıyı bitiriş şeklimiz nedeniyle hayal kırıklığına uğradım. Düzgünce bitirebilirdik. Üçüncü golü atmak için fırsatlar yakaladık. Bizim için kötü oldu. Adam paylaşımını yapmıştık. Ancak, aradan biri çıktı ve golü attı. Türkler, bize karşı çok fazla pozisyon fırsatı bulamadı. Jon Dadi Bödvarsson, üç kişilik oynadı. Harika bir performans sergiledi. Ona çok haksız bir şekilde eleştiriler yapılıyordu. Bu takımdaki herkes, ne kadar iyi olduğunu biliyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hannes Thor Halldorsson Hördur Magnusson Kari Arnason izlanda Türkiye

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