Halldorsson: Türkler bize tehditlerle dolu çirkin mesajlar yolladılar

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ı 2-1 mağlup eden İzlanda'nın kalecisi Hannes Thor Halldorsson maç sonu çarpıcı ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE HER ŞEYİ DENEDİ"

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Halldorsson, "Aldığımız sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Harika bir galibiyet elde ettik ve bundan daha iyisi olamazdı. Çok yakın bir maçtı. Türkiye, elinden gelen herşeyi denedi. Biraz drama, biraz aksiyon oldu ama kazandık." dedi.

"ÇİRKİN MESAJLARLA DAHA HAZIR HALE GELDİK"

Çok sayıda tehdit mesajı aldıklarını ve bu sebeple ekstra mutlu olduklarını vurgulayan Hannes Thor Halldorsson, "Türkler bize sosyal medyadan birçok mesaj yolladılar. İçerikleri tehditlerle dolu ve çirkin mesajlardı. Bu mesajlarla birlikte maça daha hazır hale geldik ve kazandık. Tüm oyunculara çok kötü mesajlar geldi. 3 puanı almak bu mesajlara karşı yeterli bir sonuç oldu. Ancak, elbette bu olaylar sonrası kazanmak ekstra bir mutluluk getirdi." şeklinde konuştu.

MAGNUSSON: SAKİN KALDIK VE POZİSYON VERMEDİK

Hördur Magnusson ise "Fransa'ya karşı aldıkları galibiyet sonrası Türkiye'ye karşı kazanmak çılgınca bir sonuç oldu. Harika bir takım ruhu yakalamıştık. Bu tip maçları kazanmak her zaman zor olur ancak bugün işler bizim için yolunda gitti. Takımımla gurur duyuyorum. 2-1'e geldikten sonra maç sonunda bir stres yaşamadık. Takım halinde bu tip birçok maç oynadık ve artık tecrübeliyiz. Galibiyeti nasıl koruyacağımız ve son dakikaları nasıl oynayacağımızı biliyorduk. Sakin kaldık ve pozisyon vermedik. Maçtan önce yaşanan olaylar çılgıncaydı. Hepimizi daha da fazla heyecanlandırdı. Maç öncesi motive edici bir etkisi oldu ve tüm takım yaşananlardan sonra maça daha konsantre çıktı" ifadelerini kullandı.