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Halle Berry dövmesiyle olay olmuştu! Sırrını açıkladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Halle Berry, geçtiğimiz aylarda sırtındaki dövme ile çok konuşulmuştu, şimdi o dövmeyle ilgili gerçeği açıkladı.

Halle Berry dövmesiyle olay olmuştu! Sırrını açıkladı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Halle Berry, mart ayında sırtındaki dövmeyi açıkta bırakan bir Instagram paylaşımı yapmıştı.

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52 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında o dövmenin gerçek olmadığını, sadece bir deneme olduğunu açıkladı.

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Berry, “Ama beni gelecek aylarda birden çok dövmeyle göreceksiniz” diye ekledi.

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Halle Berry Halle Berry dövme

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