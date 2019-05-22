Halle Berry dövmesiyle olay olmuştu! Sırrını açıkladı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Halle Berry, mart ayında sırtındaki dövmeyi açıkta bırakan bir Instagram paylaşımı yapmıştı.
52 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında o dövmenin gerçek olmadığını, sadece bir deneme olduğunu açıkladı.
Berry, “Ama beni gelecek aylarda birden çok dövmeyle göreceksiniz” diye ekledi.
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