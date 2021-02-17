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Halle Berry, erkek arkadaşıyla birlikte üstsüz dans etti

17.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Halle Berry, erkek arkadaşıyla birlikte üstsüz dans etti

Halle Berry erkek arkadaşı Van Hunt ile kalp baskılı iç çamaşırlarıyla üstsüz dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Oscar ödüllü Halle Berry ve erkek arkadaş Van Hunt ile büyük aşk yaşıyor. 54 yaşındaki aktirs, 50 yaşındaki müzisyen sevgilisiyle üstsüz olarak dans ettikleri bir video paylaştı. Berry, videonun müziği olarak Hunt'ın "Being a Girl" şarkısını kullandı.

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Hızını alamayan Halle Berry, Sevgililer Gününde erkek arkadaşı Van Hunt ile dudak dudağa bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Doğru yapmak için mücadele eden tüm sevgililer için... Seni hissediyorum, ama asla pes etmeyin ve ASLA kalbinizin şarkı söyleten şeyden daha azıyla yetinmeyin"

Halle Berry, Van Hunt çifti ilişkilerini geçtiğimiz eylül ayında duyurdu.

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