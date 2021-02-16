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Yeni Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi için heyecan dorukta! İşte oyuncu kadrosu

16.02.2021 08:47 | Son Güncelleme:
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Yeni Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi için heyecan dorukta! İşte oyuncu kadrosu

Yurtdışında da oldukça rağbet gören Fatmagül’ün Suçu Ne? Dizisinin İspanyol uyarlaması Alba için her şey hazır. Alba’nın Mart ayında yayında olması planlanıyor.

Yayınlandığı dönem izleyicileri ekrana kilitleyen Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinin İspanyol uyarlaması Mart ayında ekranlarda olacak. Adı Alba olan dizi Atresmedia'ya bağlı Antena 3 kanalında ekrana gelecek dizinin bölümleri TV yayınından önce şirketin ücretli dijital platformu Atresplayer Premium'da yayınlanacak. Sezonu 13 bölümden oluşacak, bölümler yaklaşık 50 dakika sürecek.

ALBA HAKKINDA

Alba, farklı bir gelecek için yaşadığı küçük kasabadan ayrılarak büyük şehre yerleşmiş ve üzerinden yaklaşık bir sene geçmiştir. Hatta bu 4 milyonluk şehirdeyken aklından geçmeyecek şey yaşanmış ve uzun bir zaman boyunca komşusu olan Bruno ile yolları yeniden kesişmiştir. Hatta ikisi birbirlerine aşık olmuştur ve hiçbir şey onları ayıramayacak gibi durmaktadır. Ta ki o günah dolu geceye kadar...

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Dizinin hikayesi Valensiya'ya bağlı Alicante şehrindeki Villajoyosa bölgesinde geçecek. Tatil amaçlı yaşadığı yere geri dönen Alba, trajediyle sonuçlanan bir gecede bir grup erkek tarafından saldırıya uğrar ve ertesi gün sahilde çıplak halde uyanır. Üstelik kendisine saldıran dört kişiden üçü Bruno'nun arkadaşıdır. Ancak Alba dördüncü adamın kim olduğunu keşfettiğinde kâbusun sonu aslında başlangıç olur.

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ALBA OYUNCU KADROSU

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Elena Rivera'nın başını çektiği kadroda Eric Masip, Elite dizisinden hatırlayacağımız Álvaro Rico, Adriana Ozores, Pol Hermoso, Jason Fernández, Beatriz Segura, Miquel Fernández, Jorge Silvestre, Tito Fernández, Pepa Gracia, Caterina Mengs, Candela Cruz, Ana Wagner, Antonio Gil, Jordi Ballester, Luis Iglesia da yer alıyor. Karantina koşullarına uygun olarak yapılan çekimler geçtiğimiz yazın ortasında başlamıştı ve Aralık 2020'de tamamlandı. Dizinin yapımını Boomerang TV üstlendi. (Ranini)

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