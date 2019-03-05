Halle Berry mutfak pozuyla olay oldu! Dövmesini gösterdi

52 yaşındaki iki çocuk annesi Halle Berry, üstsüz pozuyla Instagram'ı salladı.
Bir ocağın başında bir elinde yumurta bir elinde tava tuttuğu pozunu "Benim deniz kızı olmadığımı kim söylüyor" notuyla paylaşan Berry'ye beğeni ve yorum yağdı.
Güzel oyuncu sırtında, omurga kemiklerinin tam üzerindeki dövmesini de bu şekilde gözler önüne sermiş oldu.
Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, 52 yaşında ama 25'inde gibi... Sadece 25 yaşında gösteren Berry, fit vücudunu ve genç kalan cildini yoga ve fitness yapmasına borçlu.
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