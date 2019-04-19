Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri büyüledi

Brabant Flaman Bölgesi sınırları içerisindeki Halle kasabası yakınlarında 552 hektarlık Hallerbos Ormanları içerisinde Nisan ve Mayıs aylarında açan baharın müjdecisi Hallerbos,(Çan) çiçeklerinin o eşsiz mistik kokusu ve mor rengi ile kendisine hayran bırakıyor.

İlkbaharın müjdecisi çiçekleri görmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler kasabaya akın ediyor.

Ayrıca turistler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.

250 hektarlık bu eşsiz orman'da bisikletli orman bekçilerinin uyarılarını dikkate almak ve işaretli 7 kilometrelik yürüyüş yolunda yürümek yeterli.





