MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halsey'den Filistin'e bağış! Korktuğu için sessiz kalmış

Halsey'den Filistin'e bağış! Korktuğu için sessiz kalmış

16.11.2023 07:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki gösteren şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını duyurdu. Filistin’i destekleyen bir açıklama yapan Halsey, daha önce korktuğu için konuşamadığını da itiraf etti.

Türk senarist Alev Aydın ile yollarını ayıran ABD'li şarkıcı Halsey açıklamasıyla gündem oldu.

ABD'li şarkıcı Halsey, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin uzun süredir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını duyurdu.

223

Şarkıcı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.

şp

Gala elbisesi ve fiyatı şoke etti! "Aşırı rüküş" Gala elbisesi ve fiyatı şoke etti! "Aşırı rüküş"

“Birkaç kişi bunun korkaklık olduğunu öne sürdü diyen Halsey "Tamamen dürüst olmak gerekirse, öyle. Buraya, bunun böyle olduğunu söylemeye, pişmanlığımı kabul etmeye ve Filistin halkının kurtuluşu için duruşumu belirtmeye geldim" dedi.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sihirli Annem'in Betüş'ü ve Suzan'ı buluştu! "Yıllar gençleştirmiş"Sihirli Annem'in Betüş'ü ve Suzan'ı buluştu! "Yıllar gençleştirmiş"
Yeni aşkı bakın kim çıktı! Güzelliğiyle büyülediYeni aşkı bakın kim çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
İşte çalışanlarına bırakacağı lüks evi...İşte çalışanlarına bırakacağı lüks evi...
Anahtar Kelimeler:
Halsey Alev Aydın
En Çok Okunan Haberler
Polatları ikinci kez yakan kayıtlar ortaya çıktı! İletişimi Sezgin Polat kurmuş

Polatları ikinci kez yakan kayıtlar ortaya çıktı! İletişimi Sezgin Polat kurmuş

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Germiciler' suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Germiciler' suç örgütü çökertildi

Görüntüleri dünya ile paylaştılar! Peş peşe açıklamalar: 'Büyük başarısızlık'

Görüntüleri dünya ile paylaştılar! Peş peşe açıklamalar: 'Büyük başarısızlık'

İYİ Parti’yi karıştıracak kulis: Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi

İYİ Parti’yi karıştıracak kulis: Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi

Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye oldu

Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye oldu

Bihter galasındaki tarzı çok beğenildi! Bir bakan bir daha baktı

Bihter galasındaki tarzı çok beğenildi! Bir bakan bir daha baktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.