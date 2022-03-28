Halsey Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzı olay oldu

Oscar Ödülleri dün gece Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Gecenin kırmızı halısı kadar after partisi de dikkat çekti. Ünlü isim iddialı seçimleriyle partide boy gösterirken bazı isimler daha çok öne çıktı. Bunlardan biri de kısa süre önce doğum yapan Halsey idi.

Türk sevgilisi Alev Aydın ile ilişkisinden Ender adında bir bebek sahibi olan şarkıcı Halsey Oscar partisinde çok iddialıydı. Geceye Alev Aydın ile katılan Halsey önce sevgilisiyle poz verdi ardından sevgilisi iddialı pozlar için kenara çekildi.

Makyajından kol detayına, iç çamaşırlarından takılarına kadar her detayıyla göz alıcı olan Halsey transparan tercihiyle hayranlarından tam not aldı.

Halsey transparan elbesisinin içine de minik tanga bir iç çamaşırı tercih ederek doğumdan sonra formuna kavuştuğunun mesajını verdi.



