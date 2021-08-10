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  4. Haluk Levent açıkladı! Kerimcan Durmaz'dan yangın bölgesine yardım

Haluk Levent açıkladı! Kerimcan Durmaz'dan yangın bölgesine yardım

10.08.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Leven orman yangınlarından etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenliyor. Levent sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yardımda bulunduğunu da duyurdu. Levent, bağış için ünlü isme teşekkür etti.

Haluk Levent açıkladı! Kerimcan Durmaz'dan yangın bölgesine yardım

Haluk Levent, Türkiye'nin günlerdir devam eden yangınlarla mücadelesine destek vermeye devam ediyor. Daha önce yangın söndürme helikopteri kiralayan şarkıcı, afetzedeler için de destek çalışmaları yürütüyor.

AHBAP'ın kurucusu olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde son olarak sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın desteğini Twitter hesabından paylaştı.

Haluk Levent, "Sevgili Kerimcan Durmaz aradı. Yangınlardan zarar görenler için kullanılmak üzere 50 bin TL bağış yapacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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O DA TEŞEKKÜR ETTİ

Levent'in teşekkürüne kayıtsız kalmayan Kerimcan ise paylaşımın altına "Böyle bir şeye vesile olduğunuz için herkes adına ben teşekkür ederim. Sevgiler" şeklinde yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Kerimcan Durmaz
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