Haluk Levent açıkladı! Kerimcan Durmaz'dan yangın bölgesine yardım

Haluk Levent, Türkiye'nin günlerdir devam eden yangınlarla mücadelesine destek vermeye devam ediyor. Daha önce yangın söndürme helikopteri kiralayan şarkıcı, afetzedeler için de destek çalışmaları yürütüyor.

AHBAP'ın kurucusu olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde son olarak sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın desteğini Twitter hesabından paylaştı.

Haluk Levent, "Sevgili Kerimcan Durmaz aradı. Yangınlardan zarar görenler için kullanılmak üzere 50 bin TL bağış yapacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

O DA TEŞEKKÜR ETTİ

Levent'in teşekkürüne kayıtsız kalmayan Kerimcan ise paylaşımın altına "Böyle bir şeye vesile olduğunuz için herkes adına ben teşekkür ederim. Sevgiler" şeklinde yorum yaptı.

