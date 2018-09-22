Haluk Levent, başkanlık görevinden istifa etti

Haluk Levent, kurucusu olduğu ve birçok sosyal yardım faaliyetine imza attıkları AHBAP‘taki başkanlık görevine ilişkin sosyal medya sayfası üzerinden paylaşımlarda bulundu.

AHBAP başkanlığını bıraktığını duyuran Levent, üye olarak platformdaki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI

Haluk Levent’in bu kararını Kocaeli’nde meydana gelen intihar sonrası alması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Ancak Levent, yaptığı açıklamada bu konuya da açıklık getirdi. Haluk Levent’in İşte konuyla alakalı Levent’in sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlar;

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