MAGAZİN

Haluk Levent, başkanlık görevinden istifa etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Kocaeli'nde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan “Pantolon intiharı“ sonrası attığı “Valiliğe başvursaydı sorun çözülebilirdi“ tweetine gelen tepkiler sonrası, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) başkanlığından istifa etti. Levent, platformda üye olarak faaliyetlerine devam edeceğini belirtti ve “Yaptığım siyasilere örnek olsun“ diye konuştu.

Haluk Levent, başkanlık görevinden istifa etti

Haluk Levent, kurucusu olduğu ve birçok sosyal yardım faaliyetine imza attıkları AHBAP‘taki başkanlık görevine ilişkin sosyal medya sayfası üzerinden paylaşımlarda bulundu.

AHBAP başkanlığını bıraktığını duyuran Levent, üye olarak platformdaki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI
Haluk Levent’in bu kararını Kocaeli’nde meydana gelen intihar sonrası alması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Ancak Levent, yaptığı açıklamada bu konuya da açıklık getirdi. Haluk Levent’in İşte konuyla alakalı Levent’in sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlar;

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Türkiye'yi yasa boğan intiharla ilgili Haluk Levent harekete geçtiTürkiye'yi yasa boğan intiharla ilgili Haluk Levent harekete geçti
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Anahtar Kelimeler:
haluk levent AHBAP Anadolu Halk ve Barış Platformu istifa

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