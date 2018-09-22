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Türkiye'yi yasa boğan intiharla ilgili Haluk Levent harekete geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir süredir işsiz olan 2 çocuk babası İsmail Devrim, girdiği bunalım sonrası kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi. Oğluna, okulun istediği pantolonu alamayan baba, çocuğu okuldan gönderilince gururuna yediremedi. Çaresiz baba, eşine “Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” dedi ve kendini iple asarak yaşamına son vermişti. İntihar eden babanın geride kalan çocukları için Haluk Levent harekete geçti.

Türkiye'yi yasa boğan intiharla ilgili Haluk Levent harekete geçti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir süredir işsiz olan 45 yaşındaki 2 çocuk babası İsmail Devrim, girdiği bunalım sonucu kendisini banyoda iple asarak yaşamına son vermişti. İntihar eden babanın geride kalan çocukları için Haluk Levent, harekete geçti. Levent, “AHBAP olarak ne gerekiyorsa yapacağız… Çocuklarına burs vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLAR İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Haluk Levent, intihar eden babanın 2 çocuğu için AHBAB olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, “Bazı şeyleri yazmak zorundayım. Yoksa bu tarafıma fırsatçılık olur… Evet Kocaeli’de intihar eden içimizi acıtan baba için üzgünüz hem de çok. AHBAP olarak ne gerekiyorsa yapacağız.. Çocuklarına burs vereceğiz.. Ama devleti küçümsememek lazım” dedi.

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HALUK LEVENT: “VALİLİĞE BAŞVURSAYDI SORUN ÇÖZÜLEBİLİRDİ”

Sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamaya şu şekilde devam eden sanatçı Levent, “Emin olun o baba valiliğe kaymakamlığa başvursa idi bu sorunu çözülebilirdi.. Evet ben her dönem hükumetlere karşı bir muhalif olabilirim ama gördüğüm şeyleri yazmak durumundayım. Valiliklerin Kaymakamlıkların yardımlarını küçümsemeyin. Yani ‘hiçbir şey yapmıyor’ değiller” ifadelerini kullandı.


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haluk levent ismail devrim intihar AHBAP

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