Haluk Levent Bodrum'dan paylaştı: Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor

Kurucu başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yardımlara koşan Haluk Levent, orman yangınlarının devam ettiği Bodrum'da da ekipleriyle birlikte çalışıyor.

Haluk Levent geçtiğimiz günlerde AHBAP'ın 37 bin saha çalışanına yangın bölgelerine gidilmesi talimatını vermişti.

"HERKES CANHIRAŞ ÇALIŞIYOR"

Yangınların devam ettiği Bodrum'daki lojistik destek biriminden video paylaşan Levent son durumu anlattı. Ünlü sanatçı "Bodrum'da lojistik destek birimindeyiz. Herkes canhıraş çalışıyor. Ören'de terlik santrale yaklaşma durumu var, havadan destek bekliyoruz. Çökertme, Bozalan, Mazı, Ören, Gökbel bölgeleri zorda" dedi.

"LÜTFEN YAPMAYIN"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Levent, vatandaşları da yardımlar konusunda uyardı. Levent paylaşımlarında, "

Kamyonlara yiyecek içecek koyup yangın bölgelerine getirenler var. İyi duygularla geliyorlar ama olmuyor. Kilitleniyor her yer.

Lütfen yapmayın. Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor" ifadelerini kullandı.



