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Haluk Levent Bodrum'dan paylaştı: Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor

01.08.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, yangınların sürdüğü Bodrum'da çalışmalara destek oluyor. AHBAP üyelerinin bölgedeki çalışmalarını da paylaşan Haluk Levent, yangınların devam ettiği Çökertme, Bozalan, Mazı, Ören, Gökbel bölgelerinin zorda olduğunu söyledi. Takipçilerini yardımlar konusunda da uyaran Levent, "Kamyonlara yiyecek içecek koyup yangın bölgelerine getirenler var. İyi duygularla geliyorlar ama olmuyor. Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor" dedi.

Kurucu başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yardımlara koşan Haluk Levent, orman yangınlarının devam ettiği Bodrum'da da ekipleriyle birlikte çalışıyor.

Haluk Levent geçtiğimiz günlerde AHBAP'ın 37 bin saha çalışanına yangın bölgelerine gidilmesi talimatını vermişti.

"HERKES CANHIRAŞ ÇALIŞIYOR"

Yangınların devam ettiği Bodrum'daki lojistik destek biriminden video paylaşan Levent son durumu anlattı. Ünlü sanatçı "Bodrum'da lojistik destek birimindeyiz. Herkes canhıraş çalışıyor. Ören'de terlik santrale yaklaşma durumu var, havadan destek bekliyoruz. Çökertme, Bozalan, Mazı, Ören, Gökbel bölgeleri zorda" dedi.

"LÜTFEN YAPMAYIN"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Levent, vatandaşları da yardımlar konusunda uyardı. Levent paylaşımlarında, "
Kamyonlara yiyecek içecek koyup yangın bölgelerine getirenler var. İyi duygularla geliyorlar ama olmuyor. Kilitleniyor her yer.
Lütfen yapmayın. Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Haluk Levent
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