Haluk Levent, bursu geç yattığı için AHBAP'ı CİMER'e şikayet eden öğrenciye seslendi: Özrünü kabul ettim

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, geçtiğimiz Mart ayında oynadığı reklam filmlerinden elde ettiği geliri öğrencilere burs olarak dağıtacağını açıklamıştı. 500 öğrenciye 6'şar bin TL'lik burs verildiğini duyuran ünlü sanatçı, parası geç yatan bir öğrencinin ise kendilerini CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikayet ettiğini söyledi.

"18 BİN KİŞİYİ ARAŞTIRMAK 2 AYI BULDU"

Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent, "Bazen şaşırıp kalıyorum. Araştırılmadan bu işler olmaz ki. 18 bin kişinin gelir durumunu tek tek araştırmak 2 ayı buldu. Sonra da hesaplarına 6'şar bin TL yatırdık. Ö.Y isimli bir öğrenci sonuçlar geç açıklandığı içim Ahbap’ı Cimer'e şikayet etmiş. 6 bin TL'yi de almış bu arada" dedi.

ŞİKAYET EDEN ÖĞRENCİ ÖZÜR DİLEDİ

Daha sonra ise AHBAP'ı şikayet eden öğrenci bir tweet atarak özür diledi ve "Benim kızdığım şey geç yazması değil, en kısa sürede yatacak denilmesine rağmen 40 gün sonra yatmasıydı. Umut verilmesiydi unutmayın ki herkesin bir hayatı var ve ona göre planlar yapıyor. Ama ben yine de özür dilerim. iyi geceler dilerim" ifadelerini kullandı.

"ÖZRÜNÜ KABUL ETTİM, YÜKLENMEYİN"

Levent ise o tweeti paylaşarak "Cimer'e başvuran arkadaş ortaya çıkmış. Bu arkadaşımıza kim kötü söz yazarsa ben o şahsı engelleyeceğim. Sadece bu arkadaşa şunu tavsiye etmek istiyorum. Haluk ağabeyiniz sizler için emek harcarken 40 gün beklemenin karşılığı Cimer'e şikayet midir? Olmamalıydı. Bol bol twit atmalıydın. Özrünü kabul ettim. Yüklenmeyin Özgür'e, ona hakaret eden 2 hesabı engelledim üzgünüm. Sonuçta genç arkadaşlar hepimizin şu hayatta ne eksikleri var kim bilir.

Neyse konu kapanmıştır" paylaşımını yaptı.

