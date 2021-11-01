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Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik

01.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Güney dizisindeki başarılı rolüyle hafızalara kazınan Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini Haluk Levent duyurdu.

Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Kuzey Güney dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Kırmızı Oda'da rol alan usta oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti.

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Oyuncunun ölüm haberini ise şarkıcı Haluk Levent duyurdu.

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"SAYISIZ OPERASYON YAPILDI"

Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

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SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı. 25 Temmuz 1965, Ankara doğumlu. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolündeydi. Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle beğeni toplayan usta oyuncu son olarak Kırmızı Oda'da oynamıştı.

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