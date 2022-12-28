Haluk Levent EYT'lilere çağrı yaptı: EYT'li dostlar! O gün, bugün işte, bağışlarınızı bekliyoruz

Başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan sanatçı Haluk Levent, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT) , Ankara'daki mitingine katılarak destek vermişti. Mitingte konser veren Levent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili alınan kararı açıklamasının ardından bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından EYT'lilere seslenen Haluk Levent, öğrenci bursları için bağış beklediğini duyurdu. Ünlü sanatçı paylaşımında ""EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız.' O gün, bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
EYT li dostlar!— Haluk Levent (@haluklevent) December 28, 2022
Ankarada size desteğe gelmiştim.
Ne demiştiniz?
“ ilk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız”
O gün bugün işte????
Ahbap derneğine öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz ???????? pic.twitter.com/kow6pJ9i0q