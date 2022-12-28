Haluk Levent EYT'lilere çağrı yaptı: EYT'li dostlar! O gün, bugün işte, bağışlarınızı bekliyoruz

Başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan sanatçı Haluk Levent, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT) , Ankara'daki mitingine katılarak destek vermişti. Mitingte konser veren Levent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili alınan kararı açıklamasının ardından bir paylaşım yaptı.

"ÖĞRENCİ BURSLAR İÇİN BAĞIŞLARINI BEKLİYORUZ"

Sosyal medya hesabından EYT'lilere seslenen Haluk Levent, öğrenci bursları için bağış beklediğini duyurdu. Ünlü sanatçı paylaşımında ""EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız.' O gün, bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.