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Haluk Levent EYT'lilere çağrı yaptı: EYT'li dostlar! O gün, bugün işte, bağışlarınızı bekliyoruz

28.12.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca EYT'linin beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı ve düzenlemede yaş sınırının olmayacağını duyurdu. Gündemi belirleyen bu gelişmenin ardından, Ankara'da bir konserde EYT'lilere destek veren sanatçı Haluk Levent'ten de dikkat çeken bir paylaşım geldi. AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, " Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız.' O gün, bugün işte." diyerek EYT'lilere çağrı yaptı.

Haluk Levent EYT'lilere çağrı yaptı: EYT'li dostlar! O gün, bugün işte, bağışlarınızı bekliyoruz

Başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan sanatçı Haluk Levent, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT) , Ankara'daki mitingine katılarak destek vermişti. Mitingte konser veren Levent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili alınan kararı açıklamasının ardından bir paylaşım yaptı.

"ÖĞRENCİ BURSLAR İÇİN BAĞIŞLARINI BEKLİYORUZ"

Sosyal medya hesabından EYT'lilere seslenen Haluk Levent, öğrenci bursları için bağış beklediğini duyurdu. Ünlü sanatçı paylaşımında ""EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan bir öğrenci okutacağız.' O gün, bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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