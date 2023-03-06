Haluk Levent "Hatay’dan Malatya’ya kadar altyapısı biten yerlere gönderim başladı" diyerek duyurdu

Kızılay'dan çadır satın aldığı haberleriyle gündemde olan AHBAP Derneği'nin başında olan Haluk Levent günlerdir deprem bölgelerinde...

12 prefabrik okul için çalışmalara başladıklarını açıklayan Haluk Levent yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Büyük bağışlar toplayan Haluk Levent ve derneği konteyner sayısını artırdı. Haluk Levent bir paylaşım yaparak "Deprem bölgesinde evlerini kaybeden ailelerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmak için Konteyner kentlere konteynerlar hazırlanmaya devam ediyor. Hatay’dan Malatya’ya kadar altyapısı biten yerlere gönderim başladı. Konteyner sayısı 3600 idi. 5 bine çıkardık" dedi.



