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Haluk Levent "Hatay’dan Malatya’ya kadar altyapısı biten yerlere gönderim başladı" diyerek duyurdu

06.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birlikte Kahramanmaraş depremlerinin ilk gününden beri canla başla çalışıyor. Büyük bağışlar toplayan Levent "Hatay’dan Malatya’ya kadar altyapısı biten yerlere gönderim başladı" diyerek duyurdu.

Kızılay'dan çadır satın aldığı haberleriyle gündemde olan AHBAP Derneği'nin başında olan Haluk Levent günlerdir deprem bölgelerinde...

12 prefabrik okul için çalışmalara başladıklarını açıklayan Haluk Levent yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Büyük bağışlar toplayan Haluk Levent ve derneği konteyner sayısını artırdı. Haluk Levent bir paylaşım yaparak "Deprem bölgesinde evlerini kaybeden ailelerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmak için Konteyner kentlere konteynerlar hazırlanmaya devam ediyor. Hatay’dan Malatya’ya kadar altyapısı biten yerlere gönderim başladı. Konteyner sayısı 3600 idi. 5 bine çıkardık" dedi.

Dikkat çeken paylaşım! "Kamera arkasında da..." Dikkat çeken paylaşım! "Kamera arkasında da..."


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