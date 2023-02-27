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Haluk Levent'i eleştiren Şahan Gökbakar'dan tartışma yaratacak sözler! "Güvendiğiniz dağlara karlar yağınca…”

27.02.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent ve Kızılay arasındaki çadır alışverişine Şahan Gökbakar da kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından Levent’e eleştiride bulunan Gökbakar son paylaşımında "Güvendiğiniz dağlara karlar yağınca…" diyerek sitem etti.

Haluk Levent'i eleştiren Şahan Gökbakar'dan tartışma yaratacak sözler! "Güvendiğiniz dağlara karlar yağınca…”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından deprem bölgesinde bulunan derneklerden biri olan AHBAP Derneği'nin Kızılay'ın iştiraki olan şirketten parayla satın aldığı çadırlar tartışma konusu oldu. Haluk Levent’in "İnsanların acil ihtiyacı vardı, ben o çadırları almak zorundaydım. Sadece ben değil AFAD da Kızılay'dan çadır satın alıyor" sözlerinin ardından Şahan Gökbahar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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"HAYAL KIRIKLIĞINIZ FARKLI OLUYOR"

Şahan Gökbakar Twitter hesabından yaptığı son paylaşımında, "Ülkede en eğitimli,en aydın,en kafası çalışan insanlar bile, körü körüne birini savunma hatasına düşüyor. Bunu yapmayın! Sonra güvendiğiniz dağlara karlar yağınca, üzüntünüz ve hayal kırıklığınız farklı oluyor. Sorun sorgulayın, inceleyin…" dedi.

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ELEŞTİRİSİ OLAY OLMUŞTU

Gökbakar daha önce yaptığı paylaşımda, “Haluk bu sabah TV'de, Kızılayla Kızılayla alışverişini cansiperane savunurken 'fiyat normal, çadırlar kaliteli" dedi. Kendi tweeti: 145.446.500 TL/13.250 çadır = 10.970 TL. Haluk sen de 10 bine almışsın çadırların tanesini. 22 bine aldıkların kaliteli de bu aldıkların kalitesiz miydi?" demişt, Levent’ten ise yanıt gecikmemişti.

Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..." Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..."

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