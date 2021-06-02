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Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı fatura yardımına nasıl başvuru yapılır?

02.06.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan sanatçılarla ilgili sevilen sanatçı Haluk Levent'ten bir atılım geldi. Kademeli normalleşme döneminde eğlence mekanlarının açılmayacak olması üzerine Haluk Levent, müziyenler için bir fatura dayanışması uygulaması başlattı. Sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı fatura yardımına nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar...

Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı fatura yardımına nasıl başvuru yapılır?

Türk rock şarkıcısı ve hayırsever Haluk Levent, pandemi döneminde sıkıntı yaşayan sanatçılarla ilgili önemli bir atılım gerçekleştirdi. Eğlence mekanlarının kademeli normalleşme döneminde açılmayacak olması üzerine Haluk Levent, müziyenler için bir fatura dayanışması başlattı. Peki Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı fatura yardımına nasıl başvuru yapılır?

HALUK LEVENT'İN MÜZİSYENLER İÇİN BAŞLATTIĞI FATURA YARDIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kademeli normalleşme döneminde alınan kararlar doğrultusunda risk teşkil etmesi nedeniyle eğlence mekanları açılamadı. Yine konserlerle ilgili bir açılma kararı da alınmadı. Koronavirüs sürecinde uzun süredir eğlence mekanlarının kapalı olması ve müzisyenlerin zor durumda olması nedeniyle Haluk Levent müzik sektörü için bir dayanışma başlattı.

Sevilen sanatçı Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda müzisyenlerin ödenmemiş faturaları için yardımda bulanacağını duyurdu. Bunun yanında kalıcı çözüm için bir heyet oluşturup Ankara’ya gideceğini de açıkladı.

Haluk Levent’in, sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 TL'ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız) Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara'ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız. Sevgili Müzisyenler! Sevgili sahne emekçileri! Rodi, sesçi, ışıkçı kardeşlerim. 400 TL'ye kadar olan faturalarınız için aşağıdaki linkten başvurunuzu yapabilirsiniz."

Sanatçı, heyet ile birlikte gideceği Ankara hakkında ise “Çözüm için, konserlerimiz için Ankara'ya gitmek istediğimizi belirtmiştik. Birçok sanatçı dostumuz aradı. Hepsine teşekkür ediyoruz. 5 kişilik ekip oluşturduk. Burhan Şeşen, Ceylan Ertem, Gripin ve Manga ile birlikte tüm sahne emekçileri için çözüm arayacağız." şeklinde konuştu.

HALUK LEVENT'İN BAŞLATTIĞI FATURA YARDIMINA BAŞVURU İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
pandemi Haluk Levent
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