Türk rock şarkıcısı ve hayırsever Haluk Levent, pandemi döneminde sıkıntı yaşayan sanatçılarla ilgili önemli bir atılım gerçekleştirdi. Eğlence mekanlarının kademeli normalleşme döneminde açılmayacak olması üzerine Haluk Levent, müziyenler için bir fatura dayanışması başlattı. Peki Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı fatura yardımına nasıl başvuru yapılır?

HALUK LEVENT'İN MÜZİSYENLER İÇİN BAŞLATTIĞI FATURA YARDIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kademeli normalleşme döneminde alınan kararlar doğrultusunda risk teşkil etmesi nedeniyle eğlence mekanları açılamadı. Yine konserlerle ilgili bir açılma kararı da alınmadı. Koronavirüs sürecinde uzun süredir eğlence mekanlarının kapalı olması ve müzisyenlerin zor durumda olması nedeniyle Haluk Levent müzik sektörü için bir dayanışma başlattı.

Sevilen sanatçı Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda müzisyenlerin ödenmemiş faturaları için yardımda bulanacağını duyurdu. Bunun yanında kalıcı çözüm için bir heyet oluşturup Ankara’ya gideceğini de açıkladı.

Haluk Levent’in, sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde: