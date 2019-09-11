Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı

Kurucusu olduğu AHBAP ile yaptıkları çalışmalarla vatandaşın gönlünde taht kuran Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile olay oldu. Haluk Levent, İzmir'de orman yangını için verdiği konserde direk dansı yaptı. Levent'in videosu kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Ünlü sanatçı Haluk Levent videoya, "Ne söz verdiysem o. Direk dansı istemiştiniz alın size direk dansı... Yalnız 18 yaşından çocuklara izlettirmeyin" notunu ekledi. Görüntülerde Haluk Levent'in, sahnede bulunan demirlere tutunarak şarkı söylediği görülüyor.
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