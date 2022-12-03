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Haluk Levent kimdir, kaç yaşında? AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent Şarkılar Bizi Söyler programında!

03.12.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinde birçok kampanya başlatan ve sosyal yardım projeleri düzenlene şarkıcı, en sevilen parçalarını bu akşam seslendirecek. Peki Haluk Levent kimdir, kaç yaşında? Haluk Levent aslen nereli?

Haluk Levent kimdir, kaç yaşında? AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent Şarkılar Bizi Söyler programında!

Haluk Levent sosyal medya üzerinden birçok yardım projeleri düzenlemeye devam ediyor. AHBAP derneğinin kurucusu olan Haluk Levent, bir yandan şarkılarını seslendirirken, diğer yandan ise yardıma muhtaç kişilere destek olmaya çalışıyor. Sosyal medyada oldukça sevilen Haluk Levent kimdir, kaç yaşında? Haluk Levent şarkıları neler?

HALUK LEVENT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968’de Adana’da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, ODTÜ Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünü okuduğu bilinen Haluk Levent, Adana’dan ayrıldıktan sonra amatör olarak müzik kariyerine başladı.

Birçok şehirde dolaşıp şarkılar söyleyen sanatçının ilk albümünün ismi bu sebeple “Yollarda” olmuştur. 15 albüm, sayısız konser ve yüzlerce ödüle sahip Haluk Levent, son dönemlerde yaptığı yardım çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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