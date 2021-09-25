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  4. Haluk Levent kira ve yurt fiyatları konusuna da el attı! Öğrencilere seslendi

Haluk Levent kira ve yurt fiyatları konusuna da el attı! Öğrencilere seslendi

25.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla kira ve yurt fiyatları nedeniyle problem yaşayan üniversitelilere seslendi.

Haluk Levent kira ve yurt fiyatları konusuna da el attı! Öğrencilere seslendi

Son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, üniversite öğrencileri için harekete geçti.

Yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan üniversitelilere yardım edeceklerini duyuran Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şunları söyledi:

Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise AHBAP Derneği'ne başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın...

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Haluk Levent
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