Haluk Levent, kurtardığı ’Ferdinand’ ile buluştu

Kurban Bayramı’nın birinci günü Rize’nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan ve bayramın dördüncü günü de yüzerek gittiği Trabzon’un Sürmene ilçesinde kurtarıldıktan sonra şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınan ’Ferdinand’, ilk kez kurtarıcısı ile bir araya geldi.

İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül kutlamaları kapsamında konser vermek için kente gelen Haluk Levent, ilk önce ’Ferdinand’ın bulunduğu Kemalpaşa’daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları barınağına gitti.

’Ferdinand’ın başını okşayan Levent, espri yaparak, "Ferdinand’ı kurtardım, buralara kadar gönderdim. Akıllı uslu duracak diye. Ama o kızların peşinden ayrılmıyormuş. Onun da şikayeti bana geldi" dedi.

Ferdinand’ın çiftlikte çok mutlu olduğunu söyleyen Haluk Levent, "Denizdeyken dişleri neredeyse tamamen dökülmüş. Zor bir durumdaydı. Şimdi veteriner kontrolünde. 6 ay sonra bütün dişleri yeniden yerine gelecek" diye konuştu.

FERDİNAND BİR SEMBOL

Barınağı dolaşan ve buradaki hayvanlar ile ilgili çiftliğin kurucusu Sibel Çağlar’dan bilgi alan Levent, "Aslında son dönemlerde gözleri oyulmuş yavruları, hayvan dostlarımızı, tecavüz edilmiş kedileri bile gördükten sonra, Ferdinand’ın burada hayvan sevgisini aşılamak için bir sembol olduğunu düşünüyorum. O kadar çok içimiz acıyor ki bu hayvanların gördüğü şiddet karşısında. Bütün ailelere ’Çocuklarımıza hayvan sevgisini göstermeden, doğayı, insanı, ülkeyi, memleket sevgisini gösteremeyiz’ diyorum. Eğer inançlıysanız, bunları da Yaradanın yarattığını unutmayın. Eğer inançlı değilseniz, evrenin yarattığını unutmayın. Bir şekilde bunlara sahip çıkmak ve sevmek zorundayız. Ben de çok mutluyum. O önümüzdeki bayramda kurban edilecekti. Kaçtı, mücadele etti. Burada şu anda. O artık bizim arkadaşımız" dedi.