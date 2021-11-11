Haluk Levent'le Yeniden nerede çekiliyor? Haluk Levent'le Yeniden konusu nedir?

STAR TV ekranlarında yayınlanan Haluk Levent'le Yeniden programının çekim yeri araştırılıyor. Sevilen sanatçı Haluk Levent, milyonların sesi olmaya devam ediyor. Peki Haluk Levent'le Yeniden nerede çekiliyor?

HALUK LEVENT'LE YENİDEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Haluk Levent; 7'den 70'e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyirciyle buluşuyor. Levent, sosyal medya projeleriyle ses getirmesinin ardından şimdi de ekranlarda sesini duyuramayanların sesi olacak. Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Gerçek yaşam hikayeleri ekrana taşınacak.

Ayrıca programda tanınmış isimler de konuk olarak yer alarak müzikle eşlik ediliyor.

Programın çekim yeri izleyiciler tarafından araştırılırken, çekim yeri hakkında henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Adres bilgisi geldiğinde ise sayfamızda yer vereceğiz.

Star TV ekranlarında, uzun süredir beklenen program Haluk Levent'le Yeniden, 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:00'de canlı olarak ilk bölümü ile ekrandaki yerini almıştı. Bugün dahil her hafta Perşembe akşamı ekrana gelmeye devam edecek.

