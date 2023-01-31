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Haluk Levent paylaştı! "Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş..."

31.01.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sonrasında en çok konuşulan isimlerden oldu. Günlerdir konuşulan Subaşı gündemine Haluk Levent de tepkisiz kalamadı ve güldüren bir paylaşım yaptı.

Haluk Levent paylaştı! "Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yla çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada günlerdir konuşuluyor.

Tarzıyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetildi. Subaşı gündemine Haluk Levent de tepkisiz kalamadı.

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Sosyal medyada eksi halini paylaşan Haluk Levent "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" diyerek takipçilerini güldürdü.

Ekran Alıntısı

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