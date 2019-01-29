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Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı! 'Cem Yılmaz AHBAP’ımızdır'

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 29.01.2019 20:01 | Son Güncelleme

Haluk Levent, üniversite öğrencilerine piyano gönderen Cem Yılmaz'ı da AHBAP gönüllüsü ilan etti.

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı! 'Cem Yılmaz AHBAP’ımızdır'

Cem Yılmaz’ın Arif v 216 filminde kullandığı piyanoya 3 konservatuvar öğrencisi talip olmuştu. Cem Yılmaz o piyanoyu kısa sürede öğrencilere göndermişti. Bu yardım AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent’i duygulandırdı.

Haluk Levent, Cem Yılmaz’ı gönüllü “Ahbap” ilan etti. Cem Yılmaz'ın gönderisini paylaşan Haluk Levent, 'Cem Yılmaz AHBAP’ ımızdır! Haberiniz olsun' notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz haluk levent ahbap

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