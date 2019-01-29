Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı! 'Cem Yılmaz AHBAP’ımızdır'

Cem Yılmaz’ın Arif v 216 filminde kullandığı piyanoya 3 konservatuvar öğrencisi talip olmuştu. Cem Yılmaz o piyanoyu kısa sürede öğrencilere göndermişti. Bu yardım AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent’i duygulandırdı.
Haluk Levent, Cem Yılmaz’ı gönüllü “Ahbap” ilan etti. Cem Yılmaz'ın gönderisini paylaşan Haluk Levent, 'Cem Yılmaz AHBAP’ ımızdır! Haberiniz olsun' notunu yazdı.
Eskort sitesi üzerinden ilişkinin ardından şantaj
Seks sırlarını paylaştılar: Seks oyuncaklarıyla dolu...
Çukur dizisi Ayşen Gruda'yı unutmadı! Bu sefer...
Güvercinlerine yılda öyle bir para harcıyor ki!
"Tarlabaşı'nda tarla yokmuş" sözlerine gelen komik yanıtlar
Telefonun fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor
Kanınız donacak! Suriyeli genç kadını ormanda bu halde buldular
‘Doktora tezi yeterlilik sofrası’ Twitter'ın gündemine oturdu
İnternet alemindeki en garip fotoğraflar
Okuyucu Yorumları 0 yorum