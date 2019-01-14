Haluk Şahin: Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Antalya kampına getirilen genç oyuncuların takıma adapte olmaları konusunda epeyce yol alındığını ifade eden Şahin, "Genç oyuncularımız, bizim geleceğimiz. Kampta iyi çalıştılar, uyum sağlamaya gayret gösterdiler. Balıkesirspor maçının ardından teknik heyetimiz bu oyuncuların A takım kadrosunda devam edip etmeyeceğe karar verecek" diye konuştu.

Altyapıdan 4 genç oyuncu daha kadroda

Altyapıdan yeni oyuncuların da antrenmanlara katılacağını kaydeden Şahin, "Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı futbolcuları Tayyip Ebrar Cumhur, Tunahan Ergül, Kerem Baykuş ve Behlül Aydın, A takım ile idmanlara çıkmaya başlayacak. Bu oyuncuların da sürekli A takımda olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak" ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısına Balıkesirspor Baltok ile çarşamba günü sahalarında yapacakları maçla başlayacaklarını ifade eden Şahin, "Trabzonspor, hedefleri olan bir takımdır. Kupada da hedeflerimiz, hasretimiz var. Yolumuza devam etmemiz için kazaya uğramak istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.