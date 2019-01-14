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Haluk Şahin: Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ve Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapacakları maçlardan iyi sonuçlarla ayrılarak, sezonun ikinci yarısına kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyledi.

Haluk Şahin: Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Antalya kampına getirilen genç oyuncuların takıma adapte olmaları konusunda epeyce yol alındığını ifade eden Şahin, "Genç oyuncularımız, bizim geleceğimiz. Kampta iyi çalıştılar, uyum sağlamaya gayret gösterdiler. Balıkesirspor maçının ardından teknik heyetimiz bu oyuncuların A takım kadrosunda devam edip etmeyeceğe karar verecek" diye konuştu.

Altyapıdan 4 genç oyuncu daha kadroda

Altyapıdan yeni oyuncuların da antrenmanlara katılacağını kaydeden Şahin, "Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı futbolcuları Tayyip Ebrar Cumhur, Tunahan Ergül, Kerem Baykuş ve Behlül Aydın, A takım ile idmanlara çıkmaya başlayacak. Bu oyuncuların da sürekli A takımda olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak" ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısına Balıkesirspor Baltok ile çarşamba günü sahalarında yapacakları maçla başlayacaklarını ifade eden Şahin, "Trabzonspor, hedefleri olan bir takımdır. Kupada da hedeflerimiz, hasretimiz var. Yolumuza devam etmemiz için kazaya uğramak istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ilk yarısında özellikle son haftalarda gösterdikleri performansla çıkışa geçerek ikinci sıraya yükseldiklerini ve zirve yarışının içinde yer aldıklarını vurgulayan Şahin, "Balıkesirspor Baltok ve Medipol Başakşehir maçlarıyla kupa ve ligde iyi sonuçlar alarak ikinci yarıya da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Biz şu anda bu maçlara odaklandık. Taraftarlarımız bizlere güvensin." şeklinde konuştu.

Haluk Şahin, Trabzonspor'un Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın İtalya'nın Parma Kulübüne transfer olacağına yönelik haberlere ilişkin olarak ise iki kulübün görüşmelerinin olumlu şekilde sürdüğünü belirterek, transferin netleşmesinin ardından bu konuda açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası

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