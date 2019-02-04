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Haluk Şahin: Kupada final oynamak istiyoruz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ziraat Türkiye Kupasında final oynamak istediklerini söyledi.

Haluk Şahin: Kupada final oynamak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın Ümraniyespor ile sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupasında Bugsaşspor, Sivas Belediyespor ve Baltok Balıkesirspor engellerini aşan bordo-mavililer kupada final oynamayı hedefliyor.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, kupa maçlarının, lig maçlarından çok farklı olduğunu belirterek, "Takımların ligde ve kupada aldıkları sonuçlarla bunun örneklerini yaşıyoruz. 1461 Trabzon ile birlikte Bursaspor'u eledik. Ümraniyespor'u ise elimizden kaçırdık. Şimdi ise Ümraniyespor, Trabzonspor'un rakibi oldu. O yüzden bu maçların sonucunu önceden kestirmek zor. Kolay maç yok. Her maç zor. Rakibimizle oynayacağımız maçları kazanarak turu geçen taraf olmak istiyoruz. Trabzonspor olarak Ziraat Türkiye Kupasında finale gitmek istiyoruz" dedi.

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