SPOR

Haluk Şahin: Taraftarlarımız Yusuf Yazıcı'ya sahip çıkmalı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı'nın kulüp altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Haluk Şahin: Taraftarlarımız Yusuf Yazıcı'ya sahip çıkmalı

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada oyundan alınırken taraftarların tepki gösterdiği Yusuf Yazıcı'ya sahip çıktı.

"Yusuf, kulübümüzün altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncudur." diyen Şahin, "A takıma katıldığı günden itibaren gerek kişiliği gerekse futboluyla ön plana çıkmayı başarmıştır. Yusuf, Trabzonspor'un olduğu kadar milli takımımızın da geleceği adına çok önemli bir oyuncudur." ifadelerini kullandı.

Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı'ya Akhisarspor maçında tepki gösterilmesini doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız Akhisarspor maçında bir kısım taraftarımızın oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi derinden üzmüştür. Unutulmamalıdır ki 22 yaşında olmasına rağmen bu oyuncumuz sorumluluktan asla kaçmamış, takımdaki eksikler nedeniyle taktığı kaptanlık pazubandının hakkını da vermiştir. Futbolcularımız, sakatlık yaşayan oyuncularımız nedeniyle performanslarının da üzerine çıkmışlar, haliyle yorgunluk yaşamışlardır. Bu yorgunluk hem fiziksel hem de mental anlamda futbolcularımızı etkilemiştir. Bu gibi durumlarda taraftarlarımızın sadece Yusuf'a değil bütün oyuncularımıza sahip çıkması gerekiyor."

Yönetim kurulu olarak Yusuf Yazıcı'ya gereken desteği verdiklerini belirten Şahin, "Oyuncumuzla maçtan sonra görüşerek kendisine olan inancımızı yineledik. Erzurumspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Yusuf, sonraki haftalarda yerini alıp, yine önemli işlere imza atacaktır." diye konuştu.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Trabzon'da 15 Mart bekleniyor! CAS...Trabzon'da 15 Mart bekleniyor! CAS...
Ünal Karaman'dan ziyaretÜnal Karaman'dan ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Haluk Şahin Yusuf Yazıcı

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Taraftar yıldız isme öyle bir patladı ki...

Taraftar yıldız isme öyle bir patladı ki...

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı!

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'taki ayrılığı açıkladı!

'Çek git kardeşim, utanmıyor musun?'

'Çek git kardeşim, utanmıyor musun?'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!

Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Tarihi itiraf! 'Sala'dan önce o yıldızı istediler'

Tarihi itiraf! 'Sala'dan önce o yıldızı istediler'

Sosyal medyaya damga vuran hareket!

Sosyal medyaya damga vuran hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Şahin: Taraftarlarımız Yusuf Yazıcı'ya sahip çıkmalı

Trabzon'dan Yusuf'a destek

Trabzonspor CAS davasından çıkacak kararı bekliyor

Trabzon'da 15 Mart bekleniyor! CAS...

Ünal Karaman Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti

Ünal Karaman'dan ziyaret

Yusuf Yazıcı'dan tepkilere cevap: Benim için ilk değildi, son da olmayacak

Yusuf Yazıcı'dan tepkilere cevap

Nwakaeme: Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibisini görmedim

'Yusuf ve Abdülkadir gibisini görmedim'

Olcay Şahan'ın sözleşmesi değiştirildi

Olcay Şahan'ın sözleşmesi değiştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.