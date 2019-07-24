Ham bal ile hayatınıza sağlık katın

Ham bal; arı kovanından sofralara doğrudan gelen, ısıtma gibi endüstriyel hiçbir işlemden geçmeyen tabiatta bulunabilecek en doğal baldır. Son zamanlarda tüketicilerin beslenme konusunda bilinçlenmesi ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte ham balın sağlık açısından önemi gündem konusu haline geldi. Geçmişten günümüze kadar dünya çapında hastalıkları önleme ve tedavi etme amacıyla kullanılan ham balın faydalarını anlatan Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, “Demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerin yanında, C, B1, B2, B3, B5 ve B6 gibi birden fazla vitamini de içerisinde barındıran ham bal, bağışıklık sistemini güçlendirme, kolesterol seviyesini düzenleme, yaraları iyileştirme ve cildi güzelleştirme gibi saymakla bitmeyecek birçok fayda sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

Ham bal hastalıklarda doğal ilaç görevi görüyor

Türkiye Sağlık Vakfı’nın araştırmalarına göre ham bal, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalık için doğal ilaç görevi görüyor. İçerdiği glikoz ile kalp kaslarını besleyen ham bal, kalp kaslarının metabolizma işlevini düzenleyerek, kalp damarlarının açılmasına ve kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki potasyum ile bağırsak adalelerinin faaliyetini arttıran ham bal, sindirim sistemini düzenleyerek, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının tedavisine katkı sağlıyor. Aynı zamanda taşıdığı antimikrobiyal özelliği ile soğuk algınlığı sırasında üst solunum yollarında oluşan hastalıkların tedavisine de yardımcı oluyor.

En doğal enerji kaynağı



Vücudun ihtiyaç duyduğu kalori ve enerjiyi içeren ham bal güç ve enerji veren bir doğal karbonhidrat kaynağıdır. Ham balın vücuda kattığı enerjiye dikkat çeken Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, “Doğal besinlerle enerji kazanmak isteyenler için işlem görmemiş ham bal en doğru besin kaynakları arasında bulunuyor. Sabah-akşam düzenli olarak birer tatlı kaşığı ham bal tüketmek, günün koşturmacası içinde kişinin kendisini daha enerjik hissetmesine katkı sağlıyor.” açıklamalarında bulundu.