Hamburger köftesi tarifi: Hamburgercilerin sırrını açıklıyoruz!

Fast food yemeyi çok seviyoruz ancak sağlığımızı tehlikeye düşürmemek için az tüketmeye özen göstermeliyiz. En sağlıklısını yemek için de kendi mutfağımızda pişirmek çok daha doğru sevgili okur. Hamburgercilerin tadına doyum olmaz köftelerini evde nasıl yapacağım diyorsanız hemen sizlere o enfes tarifi anlatalım. İşte detayları...

ORİJİNAL HAMBURGER KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

500 gram dana döş kıyma

Bir adet yumurta

Bir adet orta boy soğan

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı galeta unu

2 tatlı kaşığı hardal

Karabiber

HAMBURGER KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine kıymayı, yumurtayı, robottan geçirilmiş ve suyu sıkılmış soğanı, galeta ununu, hardalı, tuzu ve karabiberi alın.

Tüm malzemeleri karıştırın ancak yoğurmayın. İyi bir şekilde karıştırın.

Köfte harcını 6 parçaya bölün. Her bir parçayı avucunuzda yuvarlayın ve ve üzerine bastırarak silindir haline getirin.

Döküm tavayı yüksek ateşte iyice ısıtın. Tava tamamen ısınınca köfteleri arkalı önlü pişirin.

GERÇEK HAMBURGER KÖFTESİ TARİFİ İÇİN İPUÇLARI

Orijinal hamburger köftesi tarifi için kıyma seçimini dana döşten yana kullanın. Kıymayı tek çekim çektirin.

Köfte malzemelerini kesinlikle hamur gibi yoğurmayın. Malzemeleri iyi bir şekilde harmanlayın.

Hamburger köftesinin içine bir parça iç yağ ekleyerek lezzetini katlayabilirsiniz.

Geleneksek hamburger köftesi tarifi için baharat kullanılmaz, sadece tuz ilave edilir. Sadece kıyma ve tuzu harmanlayıp da köfteyi hazırlamanız mümkün.

Köfteye şekil verme aşamasında elinizi ıslatırsanız daha çabuk şekil verebilirsiniz.



