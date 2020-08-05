Hamburger köftesi tarifi: Hamburgercilerin sırrını açıklıyoruz!

Fast food yemeyi çok seviyoruz ancak sağlığımızı tehlikeye düşürmemek için az tüketmeye özen göstermeliyiz. En sağlıklısını yemek için de kendi mutfağımızda pişirmek çok daha doğru sevgili okur. Hamburgercilerin tadına doyum olmaz köftelerini evde nasıl yapacağım diyorsanız hemen sizlere o enfes tarifi anlatalım. İşte detayları...
500 gram dana döş kıyma
Bir adet yumurta
Bir adet orta boy soğan
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir yemek kaşığı galeta unu
2 tatlı kaşığı hardal
Karabiber
Orijinal hamburger köftesi tarifi için kıyma seçimini dana döşten yana kullanın. Kıymayı tek çekim çektirin.
Köfte malzemelerini kesinlikle hamur gibi yoğurmayın. Malzemeleri iyi bir şekilde harmanlayın.
Hamburger köftesinin içine bir parça iç yağ ekleyerek lezzetini katlayabilirsiniz.
Geleneksek hamburger köftesi tarifi için baharat kullanılmaz, sadece tuz ilave edilir. Sadece kıyma ve tuzu harmanlayıp da köfteyi hazırlamanız mümkün.
Köfteye şekil verme aşamasında elinizi ıslatırsanız daha çabuk şekil verebilirsiniz.
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