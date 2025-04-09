Hamburger siparişi veren kadın eşinden boşandı! Bir lokma ayrılığa götürdü...

TikTok'ta paylaşımlar yapan Jubilee Dawn adlı kadın, hamburger siparişi vermesinin ardından boşanma kararı aldığını anlattı.

Jubilee, kuzeni Josh, onun küçük oğlu ve TikTok yayınlarında "Ted" olarak andığı kocası birlikte Disney World'e gittiler. Orada birlikte bir yarı maraton koştuktan sonra bir restorana oturarak hamburger siparişi verdiler.

"MASANIN ERKEĞİ OLDUĞU İÇİN"

Hamburgerinden kestiği bir parçayı kuzeni Josh'a uzattı. Bu hareketin ardından ise ortalık karıştı. Ted, kimsenin anlam veremediği şekilde bu harekete oldukça sinirlendi. Genç kadına göre hamburgerinden bir parça alıp kuzenine vermesi, Ted'i "masanın erkeği olduğu için" rahatsız etmiş. Ted, restoranın dışında Jubilee'ye bağırmaya ve hatta onu yolda yalnız bırakmakla tehdit etti.

Jubilee, Ted'in uzun süredir 'istismarcı' biri olduğunu, bir keresinde ona fiziksel saldırıda bulunduğunu, sürekli hakaret ettiğini anlattı. "Kendi çocuklarımızın önünde de bana bağırır mıydın?" sorusuna aldığı "Eğer hak edersen bağırırım" yanıtının üzerine de boşanma kararı aldı.