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  4. Hamdi Alkan eski karısıyla bir araya geldi! Zeynep Alkan "Çok duygulandım" dedi

Hamdi Alkan eski karısıyla bir araya geldi! Zeynep Alkan "Çok duygulandım" dedi

11.10.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında nikâh masasına oturduğu şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel ile geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanan Hamdi Alkan kızı Zeynep Alkan'a sürpriz yaptı. Alkan kızının annesi Canan Hoşgör ile bir araya geldi.

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün 1998 doğumlu kızları Zeynep Alkan yeni yaşını kutladı. Selen Görgüzel ile geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanan Hamdi Alkan kızını sürpriz yaptı.

Alkan eski karısını da yanına alarak kızının doğum gününü kutladı. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan paylaşımında "Dün babam, annem ve teyzemi doğum günüm için evine çağırarak bana sürpriz yaptı" dedi.

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Zeynep Alkan notunun devamında ise "Ailem ayrı oldukları için tam 9 yıldır aynı odada kutlayamamıştık. Çok duygulandım" yazdı.

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Canan Hoşgör Hamdi Alkan Oyuncu hamdi
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