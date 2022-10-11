Hamdi Alkan eski karısıyla bir araya geldi! Zeynep Alkan "Çok duygulandım" dedi

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün 1998 doğumlu kızları Zeynep Alkan yeni yaşını kutladı. Selen Görgüzel ile geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanan Hamdi Alkan kızını sürpriz yaptı.

Alkan eski karısını da yanına alarak kızının doğum gününü kutladı. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan paylaşımında "Dün babam, annem ve teyzemi doğum günüm için evine çağırarak bana sürpriz yaptı" dedi.

Zeynep Alkan notunun devamında ise "Ailem ayrı oldukları için tam 9 yıldır aynı odada kutlayamamıştık. Çok duygulandım" yazdı.



