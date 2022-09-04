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  4. Kasığına kadar yırtmacıyla dansı olay olmuştu! Selen Görgüzel'den yeni poz

Kasığına kadar yırtmacıyla dansı olay olmuştu! Selen Görgüzel'den yeni poz

04.09.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu. Cesur tarzıyla iddialı bir dansa imza atan oyuncu ve şarkıcı eteğini açılmasını ve frikik vermesini de umursamadı. O haliyle gündeme gelen Görgüzel yeni pozuyla da olay oldu.

Kasığına kadar yırtmacıyla dansı olay olmuştu! Selen Görgüzel'den yeni poz

Hamdi Alkan'dan boşanan ünlü isim Selen Görgüzel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız şekilde dans etmesi ve frikik vermesi nedeniyle çok konuşulmuştu. Görgüzel'den yine çok ses getirecek bir poz geldi.

Görgüzel ayrıca konsere çıkmadan önceki cesur bir pozunu daha takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

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Görgüzel'in Instagram'dan paylaştığı pozu görenler onu dünyaca ünlü yıldız Jenifer Lopez'e benzetti.

Selen Görgüzel kasığına kadar yırtmacıyla dans etti! Eteğinin açılmasını umursamadıSelen Görgüzel kasığına kadar yırtmacıyla dans etti! Eteğinin açılmasını umursamadı

DANSI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Görgüzel geçtiğimiz günlerde kasığına kadar giydiği yırtmaçlı elbiseyle çok konuşuldu. Güzel isim, kıvrak dans hareketleri eşliğinde şarkının ve anın tadını çıkarmıştı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum almıştı.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi ele
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