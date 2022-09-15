Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu! "Hamdi neleri kaçırmış"

Selen Görgüzel son zamanların gözde isimlerinden biri oldu. İddialı pozlarıyla ön plana çıkan Görgüzel, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ

43 yaşındaki Selen Görgüzel tatil pozunu paylaştı.

Ünlü isim, havuz başındaki mayolu pozuyla olay oldu.

O pozu görenler, "Hamdi neleri kaçırmış", "Çılgın kadın Selen hanım" yorumları yaptı.

MAVİ TİKLİ HESABINI KAPATTI

Görgüzel, 'alkan' soy adını içeren, binlerce takipçisi bulunan mavi tikli hesabını kapattı.

Şimdi ise, 'selengorguzel_official' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Yeni hesabında yaklaşık 43 bin takipçisi bulunuyor.





