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  4. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu! "Hamdi neleri kaçırmış"

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu! "Hamdi neleri kaçırmış"

15.09.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanmasıyla gündeme gelen Görgüzel, ilerleyen zamanlarda müzik dünyasına giriş yapmasıyla ve sosyal medya üzerinden yayınladığı cesur pozlarıyla epey konuşuldu. Son olarak, 'alkan' soyisminin yer aldığı Instagram hesabını kapatıp 'selengorguzel_official' kullanıcı adıyla hesap açan Görgüzel, yine cesur pozuyla gündeme geldi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu! "Hamdi neleri kaçırmış"

Selen Görgüzel son zamanların gözde isimlerinden biri oldu. İddialı pozlarıyla ön plana çıkan Görgüzel, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ

43 yaşındaki Selen Görgüzel tatil pozunu paylaştı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

Ünlü isim, havuz başındaki mayolu pozuyla olay oldu.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

O pozu görenler, "Hamdi neleri kaçırmış", "Çılgın kadın Selen hanım" yorumları yaptı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

MAVİ TİKLİ HESABINI KAPATTI

Görgüzel, 'alkan' soy adını içeren, binlerce takipçisi bulunan mavi tikli hesabını kapattı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

Şimdi ise, 'selengorguzel_official' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

Yeni hesabında yaklaşık 43 bin takipçisi bulunuyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu!

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Hamdi Alkan Selen Görgüzel hamdi yaşında ele
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